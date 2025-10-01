Företagskatalog
Luxoft
Luxoft Mjukvaruingenjör Löner i Canada

Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Luxoft varierar från CA$94.7K per year för L2 till CA$109K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$95.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Instegsnivå)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Regular Software Engineer
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
Senior Software Engineer
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Luxoft?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Luxoft in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$141,100. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Luxoft för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$95,592.

Andra resurser