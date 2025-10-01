Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Luxoft varierar från CA$94.7K per year för L2 till CA$109K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$95.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderade titlarSkicka in ny titel