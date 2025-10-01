Företagskatalog
Luxoft
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Bucharest Metropolitan Area

Luxoft Mjukvaruingenjör Löner i Bucharest Metropolitan Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Bucharest Metropolitan Area på Luxoft varierar från RON 93.2K per year för L1 till RON 296K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Bucharest Metropolitan Area uppgår till RON 141K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Instegsnivå)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Luxoft?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

