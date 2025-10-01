Företagskatalog
Luxoft
Luxoft Produktdesigner Löner i Berlin Metropolitan Region

Produktdesigner-ersättning in Berlin Metropolitan Region på Luxoft uppgår till €49.9K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in Berlin Metropolitan Region uppgår till €52.4K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Luxoft?

Inkluderade titlar

UX-Designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Luxoft in Berlin Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på €55,732. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Luxoft för Produktdesigner rollen in Berlin Metropolitan Region är €48,729.

