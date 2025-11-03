Företagskatalog
Luxembourg Institute of Science and Technology
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Luxembourg Institute of Science and Technology Mjukvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Mjukvaruingenjör in Luxembourg på Luxembourg Institute of Science and Technology varierar från €53.2K till €77.1K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxembourg Institute of Science and Technologys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€60.3K - €70K
Luxembourg
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Mjukvaruingenjör inlämningars hos Luxembourg Institute of Science and Technology för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Luxembourg Institute of Science and Technology?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg ligger på en årlig total ersättning på €77,149. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Luxembourg Institute of Science and Technology för Mjukvaruingenjör rollen in Luxembourg är €53,161.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Luxembourg Institute of Science and Technology

Relaterade företag

  • Square
  • PayPal
  • Netflix
  • Microsoft
  • Uber
  • Se alla företag ➜

Andra resurser