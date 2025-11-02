Företagskatalog
Lumentum
Lumentum Dataanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in Canada på Lumentum varierar från CA$66.4K till CA$94.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lumentums totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Lumentum omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Lumentum in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$94,208. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lumentum för Dataanalytiker rollen in Canada är CA$66,355.

