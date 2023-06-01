Luma AI Löner

Luma AIs löner varierar från $53,560 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $150,750 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Luma AI . Senast uppdaterad: 11/26/2025