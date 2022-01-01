lululemon Löner

lululemons löner varierar från $39,800 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $341,700 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på lululemon . Senast uppdaterad: 11/26/2025