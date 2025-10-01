Företagskatalog
Lucid
Lucid Mjukvaruingenjör Löner i Raleigh-Durham Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Raleigh-Durham Area på Lucid varierar från $99.9K per year för Software Engineer 1 till $126K per year för Software Engineer 2. Det yearliga medianersättningspaketet in Raleigh-Durham Area uppgår till $99.9K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lucids totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Lucid omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Lucid in Raleigh-Durham Area ligger på en årlig total ersättning på $126,088. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lucid för Mjukvaruingenjör rollen in Raleigh-Durham Area är $99,895.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Lucid

Andra resurser