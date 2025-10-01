Företagskatalog
Lucid
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Produktdesigner Löner i Salt Lake City Greater Area

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in Salt Lake City Greater Area på Lucid uppgår till $137K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lucids totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Totalt per år
$137K
Nivå
II
Grundlön
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Lucid?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Lucid omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

UX-Designer

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktdesigner at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,970. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Produktdesigner role in Salt Lake City Greater Area is $120,500.

Andra resurser