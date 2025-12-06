Företagskatalog
Logitech
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesignchef

  • Alla Produktdesignchef löner

Logitech Produktdesignchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktdesignchef in United Kingdom på Logitech varierar från £143K till £196K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Logitechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$208K - $247K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$192K$208K$247K$263K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Produktdesignchef inlämningars hos Logitech för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Logitech omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktdesignchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesignchef på Logitech in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £195,757. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Logitech för Produktdesignchef rollen in United Kingdom är £142,987.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Logitech

Relaterade företag

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.