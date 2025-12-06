Företagskatalog
Logitech
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Optisk ingenjör

  • Alla Optisk ingenjör löner

Logitech Optisk ingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Optisk ingenjör in Taiwan på Logitech varierar från NT$1.02M till NT$1.43M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Logitechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Optisk ingenjör inlämningars hos Logitech för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Logitech omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Optisk ingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Optisk ingenjör på Logitech in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$1,433,762. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Logitech för Optisk ingenjör rollen in Taiwan är NT$1,024,116.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Logitech

Relaterade företag

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/optical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.