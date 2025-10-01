Företagskatalog
Logitech
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Industridesigner

  • Alla Industridesigner löner

  • San Francisco Bay Area

Logitech Industridesigner Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Industridesigner in San Francisco Bay Area på Logitech uppgår till $133K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Logitechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Totalt per år
$133K
Nivå
I3
Grundlön
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
År på företaget
9 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Logitech?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Logitech omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Industridesigner erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Industridesigner på Logitech in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $239,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Logitech för Industridesigner rollen in San Francisco Bay Area är $133,200.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Logitech

Relaterade företag

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Se alla företag ➜

Andra resurser