Loggi
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

  • Greater Sao Paulo

Loggi Chef för mjukvaruingenjörer Löner i Greater Sao Paulo

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in Greater Sao Paulo på Loggi uppgår till R$491K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Loggis totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$491K
Nivå
L5
Grundlön
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Loggi?

R$880K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Loggi in Greater Sao Paulo ligger på en årlig total ersättning på R$928,570. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Loggi för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in Greater Sao Paulo är R$543,941.

Andra resurser