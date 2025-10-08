Företagskatalog
Licious
Licious Backend-Mjukvaruingenjör Löner i India

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in India på Licious uppgår till ₹4.68M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Liciouss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Totalt per år
₹4.68M
Nivå
Software Development Engineer 3
Grundlön
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Licious?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Licious in India ligger på en årlig total ersättning på ₹5,008,476. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Licious för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹4,643,116.

