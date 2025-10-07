Företagskatalog
LG Ads
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

  • Greater Bengaluru

LG Ads Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in Greater Bengaluru på LG Ads uppgår till ₹4.84M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för LG Adss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹4.84M
Nivå
L3
Grundlön
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på LG Ads?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på LG Ads in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹6,536,340. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på LG Ads för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹5,180,077.

Andra resurser