Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in India på Level AI uppgår till ₹3.15M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Level AIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
Totalt per år
₹3.15M
Nivå
Senior
Grundlön
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Level AI?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Level AI in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,778,225. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Level AI för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹3,151,682.

