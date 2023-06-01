Let's Highlight Löner

Let's Highlights löner varierar från $112,200 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $248,750 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Let's Highlight . Senast uppdaterad: 11/27/2025