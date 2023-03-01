Företagskatalog
Leroy Merlin
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Leroy Merlin Löner

Leroy Merlins löneintervall sträcker sig från $13,127 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $114,425 för en Produktdesigner på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Leroy Merlin. Senast uppdaterad: 8/13/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $35.1K

Backend-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $77.4K
Chef för datavetenskap
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datavetare
$16.1K
Produktdesigner
$114K
Försäljning
$13.1K
Chef för mjukvaruutveckling
$104K
Teknisk programchef
$53.4K
Riskkapitalist
$20.8K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Leroy Merlin é Produktdesigner at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $114,425. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Leroy Merlin é $35,087.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Leroy Merlin

Relaterade företag

  • Airbnb
  • Intuit
  • Snap
  • Stripe
  • SoFi
  • Se alla företag ➜

Andra resurser