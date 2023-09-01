Lenta Löner

Lentas löner varierar från $14,349 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $106,449 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Lenta . Senast uppdaterad: 11/26/2025