Lennar
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

Lennar Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in United States på Lennar uppgår till $100K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lennars totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
Lennar
Data Engineer
Miami, FL
Totalt per år
$100K
Nivå
RCG
Grundlön
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10.3K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Lennar?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Lennar in United States ligger på en årlig total ersättning på $103,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lennar för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in United States är $100,250.

