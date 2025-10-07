Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Leidos uppgår till $84.8K per year för T1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $80K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Leidoss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
T1
$84.8K
$84.8K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***