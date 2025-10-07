Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Leidos varierar från $84.4K per year för T1 till $233K per year för T6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $98K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Leidoss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
