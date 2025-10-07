DevOps-Ingenjör-ersättning in United States på Leidos uppgår till $156K per year för T4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $138K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Leidoss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
