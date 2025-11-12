Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Lattice uppgår till $247K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $234K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lattices totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$247K
$230K
$17.5K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Lattice omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
3 years post-termination exercise window.