  • Löner
  • Produktdesigner

  • UX-designer

Lattice UX-designer Löner

UX-designer-ersättning in United States på Lattice uppgår till $193K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $195K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lattices totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Lattice omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

3 years post-termination exercise window.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-designer på Lattice in United States ligger på en årlig total ersättning på $294,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lattice för UX-designer rollen in United States är $173,250.

