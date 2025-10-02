Företagskatalog
Latham & Watkins
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Juridik

  • Alla Juridik löner

  • New York City Area

Latham & Watkins Juridik Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Juridik in New York City Area på Latham & Watkins uppgår till $324K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Latham & Watkinss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Totalt per år
$324K
Nivå
L3
Grundlön
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Latham & Watkins?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Juridik at Latham & Watkins in New York City Area sits at a yearly total compensation of $455,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Latham & Watkins for the Juridik role in New York City Area is $315,000.

Andra resurser