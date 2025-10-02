Företagskatalog
Later
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Vancouver

Later Mjukvaruingenjör Löner i Greater Vancouver

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Vancouver på Later uppgår till CA$152K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Laters totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
CA$152K
Nivå
L3
Grundlön
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Later?

CA$226K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Later in Greater Vancouver ligger på en årlig total ersättning på CA$172,843. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Later för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Vancouver är CA$129,022.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Later

Relaterade företag

  • Uber
  • Roblox
  • Lyft
  • Databricks
  • Spotify
  • Se alla företag ➜

Andra resurser