L&T Technology Services
L&T Technology Services Mjukvaruingenjör Löner i United States

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på L&T Technology Services uppgår till $73K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för L&T Technology Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
L&T Technology Services
Software Engineer
Peoria, IL
Totalt per år
$73K
Nivå
L3
Grundlön
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på L&T Technology Services?

$160K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på L&T Technology Services in United States ligger på en årlig total ersättning på $108,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på L&T Technology Services för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $70,000.

