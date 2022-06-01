Landor Löner

Landors löner varierar från $32,170 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $90,000 för en Marknadsföring i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Landor . Senast uppdaterad: 9/7/2025