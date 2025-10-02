Företagskatalog
Landmark Group
Landmark Group Produktchef Löner i Greater Dubai Area

Medianersättningspaketet för Produktchef in Greater Dubai Area på Landmark Group uppgår till AED 636K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Landmark Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totalt per år
AED 636K
Nivå
-
Grundlön
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Landmark Group?

AED 588K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at Landmark Group in Greater Dubai Area sits at a yearly total compensation of AED 736,007. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Produktchef role in Greater Dubai Area is AED 666,995.

