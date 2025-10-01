Företagskatalog
Lamoda Affärsanalytiker Löner i Moscow Metro Area

Medianersättningspaketet för Affärsanalytiker in Moscow Metro Area på Lamoda uppgår till RUB 3.03M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lamodas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 3.03M
Nivå
L2
Grundlön
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Lamoda in Moscow Metro Area ligger på en årlig total ersättning på RUB 7,801,600. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lamoda för Affärsanalytiker rollen in Moscow Metro Area är RUB 3,031,156.

