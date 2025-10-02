Företagskatalog
Lam Research
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in San Francisco Bay Area på Lam Research uppgår till $158K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lam Researchs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Lam Research
Software Engineer
Fremont, CA
Totalt per år
$158K
Nivå
L3
Grundlön
$137K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$14K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Lam Research?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Lam Research omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Vanliga frågor

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Mjukvaruingenjör tại Lam Research in San Francisco Bay Area có tổng thu nhập hàng năm là $227,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Lam Research cho vị trí Mjukvaruingenjör in San Francisco Bay Area là $126,000.

