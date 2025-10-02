Företagskatalog
Lam Research
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • India

Lam Research Mjukvaruingenjör Löner i India

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Lam Research uppgår till ₹2.06M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lam Researchs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.06M
Nivå
L2
Grundlön
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bonus
₹0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Lam Research?

₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Lam Research omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Lam Research in India ligger på en årlig total ersättning på ₹5,426,508. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lam Research för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,547,353.

Andra resurser