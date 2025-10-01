Företagskatalog
Lam Research
Lam Research Elektroingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lam Researchs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$120K - $140K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$104K$120K$140K$149K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Lam Research omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Elektroingenjör på Lam Research in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $148,941. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lam Research för Elektroingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $104,386.

