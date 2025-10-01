Företagskatalog
Lam Research
  • Löner
  • Kemisk ingenjör

  • Alla Kemisk ingenjör löner

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Kemisk ingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Kemisk ingenjör in San Francisco Bay Area på Lam Research uppgår till $186K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lam Researchs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Totalt per år
$186K
Nivå
L4
Grundlön
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Lam Research?

$160K

Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Lam Research omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Inkluderade titlar

Process Engineer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kemisk ingenjör på Lam Research in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $287,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lam Research för Kemisk ingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $188,333.

Andra resurser