Lalamove
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Mjukvaruingenjör Löner i Greater Hong Kong Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Hong Kong Area på Lalamove uppgår till HK$334K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Lalamoves totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Totalt per år
HK$334K
Nivå
L2
Grundlön
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Lalamove?

HK$1.25M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Lalamove in Greater Hong Kong AreaMjukvaruingenjör最高薪酬方案，年度總薪酬為HKHK$3,493,986。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
LalamoveMjukvaruingenjör職位 in Greater Hong Kong Area年度總薪酬中位數為HKHK$2,412,249。

