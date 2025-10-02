Företagskatalog
La Poste
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Paris Area

La Poste Mjukvaruingenjör Löner i Greater Paris Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Paris Area på La Poste uppgår till €54.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för La Postes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Totalt per år
€54.5K
Nivå
L2
Grundlön
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på La Poste?

€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at La Poste in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €69,773. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at La Poste for the Mjukvaruingenjör role in Greater Paris Area is €51,985.

