Företagskatalog
Kyndryl
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Spain

Kyndryl Mjukvaruingenjör Löner i Spain

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Spain på Kyndryl uppgår till €37.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kyndryls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€37.2K
Nivå
L1
Grundlön
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Kyndryl?

€142K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Самый высокий пакет вознаграждения для Mjukvaruingenjör в Kyndryl in Spain составляет €57,045 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kyndryl для позиции Mjukvaruingenjör in Spain составляет €37,212.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Kyndryl

Relaterade företag

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Se alla företag ➜

Andra resurser