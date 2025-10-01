Företagskatalog
Kyndryl
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Madrid Metropolitan Area

Kyndryl Mjukvaruingenjör Löner i Madrid Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Madrid Metropolitan Area på Kyndryl uppgår till €38.8K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kyndryls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Totalt per år
€38.8K
Nivå
Senior
Grundlön
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Kyndryl?

€142K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Kyndryl in Madrid Metropolitan Area میں Mjukvaruingenjör کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ €57,045 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Kyndryl میں Mjukvaruingenjör کردار in Madrid Metropolitan Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ €38,794 ہے۔

