Kyndryl
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Hyderabad Area

Kyndryl Mjukvaruingenjör Löner i Greater Hyderabad Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på Kyndryl uppgår till ₹4.67M per year för Band 9. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kyndryls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Band 6
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Kyndryl?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Kyndryl in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig total ersättning på ₹54,916. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kyndryl för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Hyderabad Area är ₹52,300.

