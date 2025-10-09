Företagskatalog
Kyndryl
Kyndryl Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Kyndryl varierar från ₹859K per year till ₹2.65M. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹1.25M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kyndryls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/9/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Band 6
(Instegsnivå)
₹1.13M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Kyndryl?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,650,509. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Mjukvaruingenjör role in Greater Bengaluru is ₹1,251,481.

