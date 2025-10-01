Företagskatalog
Kubrick Group
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater London Area

Kubrick Group Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater London Area på Kubrick Group uppgår till £31.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kubrick Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£31.5K
Nivå
L3
Grundlön
£31.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
0-1 År
Vilka är karriärnivåerna på Kubrick Group?

£121K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Dataingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Kubrick Group in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £46,329. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kubrick Group för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £38,286.

Andra resurser