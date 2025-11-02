Företagskatalog
Kronos Research
Kronos Research Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Taiwan på Kronos Research uppgår till NT$1.89M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kronos Researchs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$1.89M
Nivå
-
Grundlön
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Kronos Research?
+NT$1.78M
+NT$2.74M
+NT$615K
+NT$1.08M
+NT$677K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Kronos Research in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$10,086,066. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kronos Research för Mjukvaruingenjör rollen in Taiwan är NT$1,537,900.

