Kroll Cybersäkerhetsanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Cybersäkerhetsanalytiker på Kroll uppgår till CA$138K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Krolls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$138K
Nivå
Senior Consultant
Grundlön
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Cybersäkerhetsanalytiker på Kroll ligger på en årlig total ersättning på CA$175,216. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kroll för Cybersäkerhetsanalytiker rollen är CA$92,615.

