Kroll
Kroll Revisor Löner

Medianersättningspaketet för Revisor in United States på Kroll uppgår till $155K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Krolls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
Totalt per år
$155K
Nivå
L4
Grundlön
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Kroll?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Revisor på Kroll in United States ligger på en årlig total ersättning på $265,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kroll för Revisor rollen in United States är $140,000.

