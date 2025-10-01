Företagskatalog
KPN
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Amsterdam Area

KPN Mjukvaruingenjör Löner i Greater Amsterdam Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Amsterdam Area på KPN uppgår till €82.1K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för KPNs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Totalt per år
€82.1K
Nivå
L3
Grundlön
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
13 År
Vilka är karriärnivåerna på KPN?

€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Andra resurser