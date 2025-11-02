Företagskatalog
KPN Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Netherlands på KPN uppgår till €71.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för KPNs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Totalt per år
€71.2K
Nivå
L3
Grundlön
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
7 År
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på KPN in Netherlands ligger på en årlig total ersättning på €84,856. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på KPN för Mjukvaruingenjör rollen in Netherlands är €71,772.

