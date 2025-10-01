Företagskatalog
Kofax
Kofax Mjukvaruingenjör Löner i Waterloo Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Waterloo Region på Kofax uppgår till CA$97.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kofaxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Totalt per år
CA$97.2K
Nivå
Senior
Grundlön
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Kofax?

CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Kofax in Waterloo Region의 Mjukvaruingenjör에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$106,254입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Kofax의 Mjukvaruingenjör 직무 in Waterloo Region에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$96,286입니다.

Andra resurser