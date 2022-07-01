Koddi Löner

Koddis löner varierar från $78,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $174,125 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Koddi . Senast uppdaterad: 11/25/2025