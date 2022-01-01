KLDiscovery Löner

KLDiscoverys löneintervall sträcker sig från $8,964 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $114,425 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på KLDiscovery . Senast uppdaterad: 8/23/2025