KLDiscovery
KLDiscovery Löner

KLDiscoverys löneintervall sträcker sig från $8,964 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $114,425 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på KLDiscovery. Senast uppdaterad: 8/23/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $70K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Verksamhetsanalytiker
$59.7K
IT-teknolog
$9K

Managementkonsult
$101K
Projektledare
$114K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på KLDiscovery är Projektledare at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $114,425. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på KLDiscovery är $70,000.

